PSG – Mercato : l'héritière de Raiola gère déjà un premier dossier sensible avec Paris

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Le PSG s’active pour son mercato estival. Après avoir bouclé le plus gros dossier avec la prolongation de Kylian Mbappé, le club de la capitale doit désormais faire un tri dans son effectif actuel. Alors que plusieurs départs sont attendus, les dirigeants gèrent un premier dossier sensible avec l'héritière de Raiola.

Rafaela Pimenta, l'héritière de Raiola, était à Paris ce mercredi, selon les informations de “Culture PSG“. Sa présence pourrait être liée aux négociations pour la prolongation du jeune milieu de terrain Xavi Simons. Un dossier qui est selon plusieurs sources dans la dernière ligne droite et qui devrait être réglé rapidement.

Paris Saint-Germain board have been working on Xavi Simons’ contract extension for months… and the plan has not changed. ⤵️ #PSG



Just waiting for the final step to complete the agreement. https://t.co/vVj6MYAnbK