PSG - Mercato : l'identité du successeur de Sergio Ramos a filtré et ça fait peur !

Après l'élimination de la Champions League face au Bayern Munich (0-1 ; 0-2), l'heure est déjà aux bilans au PSG. Et celui-ci n'est pas brillant, même si un nouveau titre de champion devrait garnir la vitrine à trophées. Depuis l'arrivée du Qatar, les saisons parisiens se jaugent à l'aune du parcours européen, pas des victoires en France. 2022-23 sera donc considérée comme mauvaise voire très mauvaise, ce qui implique une grande refonte de l'effectif. Problème : les caisses sont vides et le fairplay financier menace, ce qui interdira les folies cet été.

On peut imaginer qu'un Sergio Ramos ne sera pas conservé, lui qui sera en fin de contrat en juin. Et qu'un Presnel Kimpembé sera vendu, à un an de la fin de son contrat. En tout cas, le secteur défensif, si défaillant ces derniers temps, devra être remodelé. Mais de là à recruter n'importe quoi comme le suggère The Sun dans son édition du jour... Selon le tabloïd, le PSG lorgnerait Harry Maguire (30 ans), qui cire le banc à Manchester United quatre ans après avoir été le défenseur le plus cher du monde (87 M€). Moqué de tous, l'international anglais veut partir et Paris serait intéressé. D'ailleurs, les deux parties s'étaient mises d'accord pour une arrivée dans les dernières heures du mercato hivernal, quand le dossier Skriniar patinait, mais faute de temps, le deal n'avait pu se conclure. Une rumeur à prendre cependant avec des pincettes, vu la réputation du tabloïd, qui a dû se faire une joie d'imaginer des mouvements entre deux clubs qui auront bientôt le même propriétaire...

