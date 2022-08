PSG - Mercato : l'Inter Milan clÃ´t l'avenir de Skiriniar et rÃ©pond aux menaces d'Al-KhelaÃ¯fi

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Agacé par l’attitude de l’Inter Milan dans le dossier Milan Skiriniar, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, aurait menacé les Nerazzurri de signer gratuitement le défenseur central slovaque l'été prochain.

"Cette menace déguisée ne suffit pas à heurter les valeurs de Skriniar"

Au micro de DAZN, le directeur sportif du club milanais, Guiseppe Marotta, s'est exprimé sur ce dossier et a répondu au président parisien. "Milan Skriniar ne partira pas, il restera avec nous à coup sûr. Les propriétaires ont décidé de ne pas se laisser tenter par l'offre et les démarches du PSG. Je peux confirmer que c'est un joueur clé pour nous et qu'il va rester. Al-Khelaïfi veut le recruter libre ? Milan est un bon garçon, nous entamerons avec lui des discussions pour le lier à l'Inter Milan pour plusieurs années. Je suis confiant et optimiste sur le sérieux de Milan. Cette menace déguisée ne suffit pas à heurter les valeurs du joueur."

Pour résumer Le directeur sportif de l'Inter Milan, Guiseppe Marotta, a assuré que Milan Skriniar restera chez les Nerazzurri cet été et a répondu aux menaces du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi.

