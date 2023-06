PSG – Mercato : l'offre parisienne pour Marcus Thuram dévoilée

Pour épauler Kylian Mbappé sur le front de l'attaque, le PSG cherche à enrôler Marcus Thuram, en fin de contrat à Moenchengladbach. Et selon Nicolo Schira, les discussions avancent.

Un contrat de cinq ans aurait été proposé à l'ancien guingampais. Et Thuram pourrait toucher 6 M€ annuels s'il décidait de rejoindre le club de la capitale...

Talks in progress for Marcus #Thuram to #PSG as a free agent. Offered a contract until 2028 (€6M/year). #transfers https://t.co/9KsMHq00Kf