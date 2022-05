PSG - Mercato : l’ombre de Cristiano Ronaldo revient planer à Paris

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le mercato du PSG s’annonce très chargé aussi bien dans le sens des arrivées que dans le sens des départs. Le club de la capitale veut se débarrasser de nombreux indésirables et doit gérer le dossier Kylian Mbappé. Si le génie français venait à partir, le PSG devrait compenser son départ par une arrivée de première classe. Une signature qui pourrait s’appeler Cristiano Ronaldo.

En difficulté à Manchester United, le quintuple ballon d’or pourrait changer d’air cet été. L’ancien milieu de terrain anglais, Paul Merson, associe le nom de CR7 avec le club de la capitale : « C'est peut-être la dernière année de Cristiano Ronaldo en Premier League. Il voudra jouer en Ligue des champions, il y a joué toute sa carrière. Le PSG pourrait le choisir et faire de lui son remplaçant à court terme pour Kylian Mbappe. Paris veut seulement une chose, la Ligue des Champions. Ronaldo est un atout reconnu dans cette compétition, il a marqué des buts, il vend des maillots, il a tout fait. La Ligue 1 est une ligue facile, et Ronaldo pourra se concentrer sur la Ligue des champions au PSG. Avec Lionel Messi déjà au club, nous pourrions bien voir deux des plus grands joueurs de tous les temps jouer pour la même équipe. »

Pour résumer Le mercato du PSG a déjà commencé en coulisse. Comme chaque année, l’ombre de Cristiano Ronaldo revient planer sur le club. Un ancien milieu de terrain anglais estime de le PSG serait une bonne destination pour CR7 cet été.

Adam Duarte

Rédacteur