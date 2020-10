PSG - Mercato : l'une des stars du club annonce vouloir terminer sa carrière à Paris

Après des années de quête, le Paris Saint-Germain a enfin trouvé un gardien du temple fiable à l'été 2019. Quadruple vainqueur de la Champions League, Keylor Navas a débarqué en provenance du Real Madrid, apportant dans ses bagages son assurance, sa zénitude et sa capacité à briller dans les grands événements. En un an au PSG, il a mis tout le monde d'accord et c'est tout sauf un hasard si les champions de France sont parvenus pour la première fois en finale de la C1.

"Il est probable que je termine ma carrière au PSG"

Eh bien, bonne nouvelle, il semblerait que le Costaricain ait l'intention de rester à Paris jusqu'au terme de son contrat, en 2023. C'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse hier soir lors du rassemblement de sa sélection : "Oui, il est probable que je termine ma carrière au PSG". Keylor Navas aura alors 36 ans et demi.

S'il continue de montrer un même niveau de performances que lors de sa première saison, les dirigeants parisiens seront ravis de le voir continuer encore deux saisons et demi. Surtout que l'été prochain promet d'être chaud avec les départs annoncés de Neymar et Kylian Mbappé. Si le poste de gardien pouvait ne pas être une préoccupation pour Leonardo…

