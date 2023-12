PSG - Mercato : la date des arrivées de Beraldo et Moscardo confirmée, les derniers détails dévoilés !

L'Equipe le confirme ce jeudi : Gabriel Moscardo (Corinthians, 18 ans) et Lucas Beraldo (São Paulo, 20 ans) seront bien les deux premières recrues hivernales du PSG. Le milieu et le défenseur sont attendus dès demain au sein de la capitale française.

"Tout est finalisé, les derniers détails ont été réglés pour les transferts de Beraldo et Moscardo au PSG . Les deux joueurs sont attendus demain à Paris pour passer leur visite médicale et signer leur contrat", annonce Loïc Tanzi. Qui confirme donc ce qu'avançait UOL, au Brésil, un peu plus tôt. UOL annonce un transfert de 20 M€ pour Beraldo et de 20 M€ +2 M€ de bonus pour Moscardo. Les deux joueurs devraient s'engager pour 5 ans. Et ils pourraient débuter lors du Trophée des champions, disputé le mercredi 3 janvier 2024 au Parc des Princes, contre Toulouse.

