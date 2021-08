PSG - Mercato : la date de présentation de Messi est connue !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Messi présenté demain au Parc. Selon les informations de Julien Maynard, Lionel Messi, qui est arrivé cette après-midi à Paris et qui doit passer sa visite médicale dès ce soir, sera présenté officiellement en tant que joueur parisien ce mercredi à 11h au Parc des Princes.

On imagine que cette conférence de presse historique risque d’être très suivie pour voir Messi sous d’autres couleurs et pour la première fois sous le maillot Rouge et Bleu. Reste à savoir quel numéro portera l’argentin même si beaucoup de sources rapportent que l’argentin portera le numéro de ses débuts, le numéro 30.

