PSG – Mercato : la dernière pépite de Palmeiras fait un appel du pied à Paris

Réputé pour sa forte fibre brésilienne avec Leonardo en directeur sportif mais également Neymar ou encore Marquinhos dans l'effectif, le Paris Saint-Germain a réussi à redevenir un club attractif en terre auriverde... Au point même de s'asseoir à la table du Real Madrid et du FC Barcelone. Un changement de braquet qui se ressent dans la bouche des joueurs évoluant encore au sein du Brasileiro.

Le prometteur Menino rêve en grand d'Europe et le PSG figure dans son Top 3

Gabriel Menino (Palmeiras, 20 ans) n'a pas masqué son rêve dans un entretien à Fox Sports : « Mon objectif, mon plus grand rêve c’est de jouer en Europe. Devenir une idole d’un grand club européen. Je travaille dur à Palmeiras pour y arriver et pas pour y rester un an et rentrer à la maison. Je vais travailler très durement. Quand je serai là-bas, je vais tout faire pour devenir une idole. Parmi les équipes dont je rêve, il y a Barcelone, où joue mon idole Messi. Il y a le PSG, le Real Madrid ».

Milieu de terrain de formation, Menino a été replacé au poste de latéral droit par ses entraîneurs. Vu comme un grand Espoir du pays à son poste, l'intéressé est devenu international A en septembre dernier, devenant la doublure officielle de Danilo au sein de la Seleçao.