PSG – Mercato : La dernière trouvaille de Leonardo a réussi son opération séduction

Les occasions de s'enflammer ont été rares dimanche lors du match de l'équipe de France contre le Portugal. Un 0-0 des écoles où les défenses ont pris le pas sur les attaques. Pour les supporters du PSG, ce match a surtout été l'occasion de voir à l'oeuvre Danilo Pereira, le joueur prêté par le FC Porto. Et le milieu portugais n'a pas déçu. En costaud.

Alonzo : « Danilo est la pièce qui manquait »

« Danilo, c’est un profil qu’il n’y avait pas au PSG, et qu’ils cherchaient depuis longtemps », a commenté Jérôme Alonzo, dans L'Equipe du Soir. Et à l'ancien portier de préciser, sous le charme : « C’est un profil moins créateur que les milieux de terrain qu’a le PSG actuellement mais c’est un joueur qui est intelligent dans le placement, qui a l’expérience du haut niveau. Il a rarement de gros trous d’air. Et encore une fois c’est un profil athlétique qui manquait au milieu du PSG. C’est la pièce qui manquait. »