PSG - Mercato : la double casquette de Campos crée un gros problème

Des mois que ça dure. Pas sans que cela intrigue, car il est plutôt rare de travailler dans deux clubs différents, mais sans que cela pose vraiment problème. Ce ne serait plus le cas, du moins en Espagne. Mercato pas abouti Car Luis Campos, qui travaille au recrutement du PSG comme tout le monde le sait, occupe également cette fonction pour le compte du Celta Vigo. Et au sein de ce dernier, si l'on en croit un journaliste interrogé dans l'émission El Chiringuito, la fin du mercato estival n'a pas été appréciée. Campos aurait fait une promesse de deux recrues supplémentaires qui ne sont jamais arrivées. A suivre. 🚨 Le Celta est en colère envers Luis Campos. 😡



Le club est agacé par sa gestion de la fin du mercato (il avait promis deux signatures supplémentaires).



(@pablopatinho29 @elchiringuitotv ) pic.twitter.com/4OeCDY6cXj — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) September 5, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Ce n'est en rien une nouveauté : Luis Campos, le conseiller football en charge de l'équipe professionnelle du PSG, travaille également pour le compte du club espagnol du Celta Vigo. Et on ne peut pas dire que ça se passe très bien depuis quelques jours...

