PSG Mercato : la drôle de réponse de Guardiola à l'intérêt de City pour Mbappé

En France comme en Espagne, on est persuadés que Kylian Mbappé va s'engager avec le Real Madrid. D'ailleurs, Marca a assuré ce lundi que l'attaquant avait déjà signé un contrat avec les Merengue et que le numéro 10, celui de Luka Modric, l'attendait de l'autre côté des Pyrénées. Information démentie par l'entourage du joueur. Il n'empêche que son avenir devrait s'écrire en Espagne. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG "Mbappé ? C'est un très, très bon joueur. Il a un bel avenir" Mais l'Angleterre ne renonce pas pour autant à l'espoir de l'attirer. Un média a assuré ces derniers jours que des représentants du City Group avaient rencontré l'entourage de Mbappé pour discuter d'une arrivée à Manchester. Ce lundi, Pep Guardiola a été interrogé sur le sujet et a répondu avec beaucoup d'humour : "Mbappé ? C'est un très, très bon joueur. Il a un bel avenir (sourire)". Qui ne devrait donc pas s'écrire du côté de l'Etihad Stadium... Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. 😅 Le preguntan a Pep Guardiola por Mbappé y contesta esto pic.twitter.com/8X18nWkVIn — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 19, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Interrogé sur un intérêt de Manchester City pour Kylian Mbappé, l'entraîneur du club anglais, Pep Guardiola, a répondu avec humour, assurant que la natif de Bondy était "un très très bon joueur avec un bel avenir". Mais le joueur du PSG devrait bien aller au Real Madrid.

