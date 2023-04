PSG - Mercato : la femme de Sergio Ramos en dit plus sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Mais où évoluera Sergio Ramos la saison prochaine ? Après une première année sans presque jouer au PSG en raison de diverses pépins physiques, cette saison, la légende espagnole est titulaire sous Christophe Galtier. En fin de contrat en juin prochain, à 37 ans, le défenseur central semble vouloir continuer sa carrière et une prolongation au PSG ne lui déplairait pas.

Cependant, la direction du club de la capitale ne semble pas avoir décidé à son sujet et la femme du joueur confirme la nouvelle. « Je ne sais pas si on va rester à Paris, si on va revenir et le pire c’est que je ne le saurais qu’au dernier moment, donc je ne pense même pas à ce sujet », a-t-elle commenté pour AS.