PSG - Mercato : la Juventus veut blinder une star suivie par Paris

Cet été, alors qu'il ne savait pas encore si Kylian Mbappé allait rester, le PSG a suivi plusieurs remplaçants potentiels. Dont Federico Chiesa. L'ailier de 25 ans sort de deux saisons très difficiles, la première marquée par une rupture des ligaments croisés qui l'a éloigné des terrains pendant dix mois, la seconde par un retour à son meilleur niveau plus haut que prévu.

Mais depuis le début de la Serie A, Chiesa carbure au super. Il a déjà marqué trois buts en quatre journées, dont un contre la Lazio Rome (3-1) ce samedi après-midi. Un retour en forme qui incite les dirigeants bianconeri à vouloir le prolonger. Selon Nicolo Schira, des négociations débuteront à l'automne pour allonger un bail s'étendant actuellement jusqu'en 2025. Et ainsi repousser d'éventuelles offensives parisiennes l'été prochain, quand Kylian Mbappé sera bel et bien parti...

