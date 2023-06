PSG - Mercato : la destination idéale s'offre à Neymar et Paris

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

On finissait par se demander si l'Arabie Saoudite ignorait sciemment Neymar ou si elle l'avait simplement oublié vu que le Brésilien est à l'infirmerie depuis trois mois... En tout cas, il semblait étrange que le royaume n'ait pas formulé d'offre à l'attaquant de 31 ans alors qu'il est en train de recruter toutes les vieilles gloires. Eh bien, l'erreur est réparée. Le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur annonce qu'al-Hilal, 3e du dernier championnat saoudien, est en train de se renseigner pour Neymar. Il ne devrait pas être déçu...

Une solution qui satisferait tout le monde

En effet, le PSG ne veut plus de sa star recrutée à prix d'or en 2017 et qui a tellement déçu par son comportement depuis. Et l'intéressé lui-même veut aller voir ailleurs, remonté contre les supporters parisiens, qui sont venus jusque devant chez lui pour réclamer son départ. Neymar se serait bien vu à Manchester United ou Barcelone mais les deux clubs lui ont claqué la porte au nez. Al-Hilal et sa proposition qui sera forcément colossale pourrait l'intéresser, étant entendu que l'argent est sa principale motivation, au moins depuis six ans...

Pour résumer Troisième du dernier championnat d'Arabie Saoudite, al-Hilal souhaiterait recruter Neymar (31 ans), dont le PSG tient à se débarrasser. Le Brésilien ayant vu les portes du FC Barcelone et de Manchester United se refermer, cette destination exotique pourrait être la meilleure chose pour lui.

