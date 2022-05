PSG - Mercato : la mère de Mbappé en rajoute une couche et le rapproche du Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Le silence est d'or. Hier soir, Le Parisien a ainsi publié un article sur son site Internet qui a enflammé les réseaux sociaux. Et pour cause, il est clairement expliqué que Kylian Mbappé (23 ans) est plus proche que jamais de prolonger son contrat au PSG !

Sauf que la propre mère du joueur parisien a rapidement cassé l’ambiance en publiant un démenti sur son compte Twitter : « Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties », a-t-elle déclaré.

En parallèle, le journal espagnol Marca a publié dans la soirée un article où Fayza Lamari parle « on ». Le media ibérique lui fait dire que pour son fils « l’option numéro un reste le Real Madrid ». Interrogé, le clan Mbappé n’a pas démenti s’être exprimé mais a laissé entendre qu’il n’avait pas dit exactement cela. Selon lui, la mère de l’ancien Monégasque a déclaré qu’à date « il était plutôt sur un départ » même si des discussions existent avec le PSG depuis un certain temps.

🚨 La tendance est « plutôt sur un départ » du PSG pour Kylian Mbappé 🇫🇷, a indiqué le clan de l’attaquant parisien auprès du journal L’EQUIPE. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 5, 2022

Pour résumer Alors que Le Parisien a laissé entendre que le clan Mbappé serait proche d’un accord avec les dirigeants du PSG pour une prolongation de contrat, la mère du joueur de 23 ans le rapproche du Real Madrid. Le dossier repart de plus belle !

Bastien Aubert

Rédacteur