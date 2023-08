PSG - Mercato : la neuvième recrue a signé, coups durs dans les dossiers Kolo Muani et Barcola !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Arnau Tenas et Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé devrait bien devenir la neuvième recrue estivale du Paris Saint-Germain. L'ailier droit français, qui arrive en provenance du FC Barcelone, aurait enfin signé son contrat en faveur du club de la capitale, d'après le journaliste du Parisien, Benjamin Quarez.

Le PSG aura fort à faire dans les dossiers Kolo Muani et Barcola

Mais le champion de France en titre, qui pourrait perdre Kylian Mbappé et Neymar d'ici la fin du mercato estival, ne compte pas s'arrêter là sur le marché des transferts cet été et viserait également l'attaquant de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, et l'ailier droit de l'Olympique Lyonnais, Bradley Barcola. Deux dossiers qui risquent d'être compliqués à boucler par les dirigeants parisiens, Francfort étant dur en négociation pour Randal Kolo Muani et Bradley Barcola étant également courtisés par Manchester City et Chelsea.

🔴🔵 Petit point sur les pistes du PSG :



Paris doit faire face à la concurrence de Manchester City et Chelsea pour Barcola🇫🇷. Le club a un accord avec le joueur. 🤝



Kolo Muani 🇫🇷 est la priorité du PSG, le joueur souhaite venir au PSG, Francfort sera dur en négociation. 👥… https://t.co/Yg7EgFUMqh pic.twitter.com/6gyPsv4Mc7 — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) August 11, 2023

