PSG - Mercato : la nouvelle confidence de taille de Mbappé sur son avenir !

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé fait partie des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival. En fin de contrat en juin 2022, l’international tricolore n’a toujours pas prolongé avec le PSG. La direction parisienne pourrait donc envisager un départ de sa star dès cet été si aucun accord n’est trouvé pour un nouveau bail. Actuellement à Clairefontaine pour préparer l'Euro avec l'équipe de France, le natif de Bondy a donné de nouvelles indications pour son avenir.

"Là, je n’ai pas forcément besoin d’aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse (...). Il n’y a pas de problème. Je ne suis pas fou : je sais bien qu’un projet avec ou sans moi, ce n’est pas tout à fait la même chose pour le club.

Mais le PSG comprend ma demande. Sans doute aussi parce qu’il sait que je ne ferai pas de coups en douce ni en traitre. Être un grand joueur, ça se prouve aussi en dehors du terrain où il faut savoir faire les choses proprement et avec classe", a indiqué le Français à France Football.