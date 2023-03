PSG - Mercato : la nouvelle priorité de Campos cet été déjà mise à mal ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

En début de semaine, le média brésilien TNT Sports a annoncé que le Paris Saint-Germain viserait le milieu offensif de Fulham, Andreas Pereira, en vue du prochain mercato estival.

Andreas Pereira se dirige vers Chelsea

Mais alors que Chelsea et la Juventus Turin suivraient également de près l'international brésilien (1 sélection), le club de la capitale ne serait pas en pôle position dans ce dossier. En effet, selon les informations de The Sun, ce sont les Blues, qui n'en finissent plus de dépenser à tout va, qui seraient en meilleure position pour s'attacher les services du joueur formé à Manchester United cet été.

Chelsea are reportedly lining up a move for Fulham star Andreas Pereira pic.twitter.com/gwBzPmFkdl — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 21, 2023

Pour résumer Selon la presse anglaise, Chelsea serait sur la bonne voie pour boucler le recrutement du milieu offensif brésilien de Fulham, Andreas Pereira, également courtisé par le Paris Saint-Germain.

Fabien Chorlet

Rédacteur