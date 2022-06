PSG - Mercato : la plus grosse recrue de l’été annoncée aujourd’hui !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

La révolution du PSG est en marche. Quelques semaines après la fin du feuilleton autour de la prolongation de Kylian Mbappé (23 ans), Daniel Riolo a annoncé hier soir sur RMC Sport que Zinédine Zidane serait le successeur de Mauricio Pochettino sur le banc parisien.

Si l’information n’a pas encore été confirmée, on se rappelle que le polémiste de RMC Sport avait annoncé la prolongation dès l’hiver dernier avec une quasi-certitude. Là, il semble encore sûr de son fait, d’autant plus que le technicien argentin semble faire ses valises du PSG actuellement.

Autre dossier majeur réglé par les dirigeants qataris : le départ de Leonardo, qui se fera en toute discrétion, et l’arrivée de Luis Campos aux manettes du recrutement. Selon Fabrizio Romano, l’officialisation de cette dernière signature a des chances d’arriver dans la journée d’aujourd’hui.

Paris Saint-Germain are prepared to announce Luis Campos as new club Football Advisor, while Leonardo has already left PSG with no statement. 🇫🇷 #PSG



Mauricio Pochettino will be the next one to part ways with the club.