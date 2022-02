PSG - Mercato : la première recrue de l'été prochain déjà bouclée ?

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain en provenance du Sporting Portugal sous la forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison, Nuno Mendes s'est parfaitement acclimaté au PSG où il est rapidement devenu le titulaire indiscutable au poste de latéral gauche.

Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, le club de la capitale aurait l'intention de lever l'option d'achat de 40 millions d'euros du Portugais pour le recruter définitivement. Nuno Mendes se serait même déjà mis d'accord avec le PSG pour signer un contrat de cinq ans l'été prochain. Cette saison, le joueur de 19 ans a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues et était titulaire lors de la victoire ce mardi du PSG face au Real Madrid (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

After spending €7m to sign him on loan, Paris Saint-Germain are still intentioned to trigger €40m buy option clause for Nuno Mendes from Sporting. Original plan was clear. ✨🇵🇹 #PSG



Nuno has already agreed his five-year deal with Paris to be potentially signed in the summer. pic.twitter.com/HU5QEKkzpO