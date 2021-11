PSG - Mercato : la priorité de Leonardo pour 2022 est connue

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Après avoir blindé le poste de gardien avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, après avoir considérablement renforcé la défense suite aux ajouts d'Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Nuno et après avoir recruté ce qui se fait de mieux en attaque, le Paris Saint-Germain espère encore frapper un grand coup à l'été 2022. Au vu de la liste énoncée précédemment, on devine dans quel secteur vont se porter ses efforts.

Le journaliste Fabrizio Romano, spécialisé dans les transferts, annonce justement ce soir que le Paris Saint-Germain lorgne un grand milieu de terrain pour 2022. Et tout de suite, on pense à Paul Pogba, qui sera en fin de contrat à Manchester United en juin. Le Poulpe est depuis longtemps dans le viseur du club de la capitale, qui s'est fait une spécialité d'attirer des joueurs libres moyennant de grosses primes à la signature et des salaires tout aussi conséquents.

🧐 La stratégie du PSG en 2022 est de signer un milieu de terrain très important !



C’est la cible prioritaire des dirigeants.



📲 @FabrizioRomano via @podcastherewego 🎧#PSG #MCIPSG pic.twitter.com/FaNSjFeu0U — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 23, 2021