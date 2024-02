PSG Mercato : la réaction d'Al-Khelaïfi au départ de Mbappé est connue

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

C'est donc acquis : Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, va quitter la Ligue 1 au terme de la saison. On ne sait dans quel club l'enfant de Bondy évoluera la saison prochaine, mais il semble bel et bien que le Real Madrid tienne plus que jamais la course dans ce dossier.

"De la déception, forcément"

Sur les ondes de RMC, l'ancien milieu de terrain du PSG, Jérôme Rothen, en a dit plus sur la réaction de Nasser Al-Khelaïfi une fois qu'il a appris la volonté définitive de son joueur de s'en aller.

"Le président du PSG me l'a dit, il y a forcément de la déception car il avait envie de le faire prolonger. Mais c'est un homme d'affaires, ça fait des années qu’il gère des millions d’euros. Automatiquement, il s'était déjà fait à l'idée de perdre une partie de son investissement réalisé il y a six ans sur Mbappé. Aujourd'hui ils se sont tapés dans la main, il a apprécié que Mbappé vienne lui annoncer sa décision en tête à tête, il n'y aura pas de sanction. Il est content de son investissement total. Il n’y a pas de déception, mais Al-Khelaïfi est peut-être surpris de cette décision. Il s’attendait à une autre décision, à ce qu’il reste, avec la proposition qu’il avait. Mais ce qu’il reconnaît aujourd’hui, c’est que la décision a été prise il y a deux jours et que Kylian Mbappé a été irréprochable sur le terrain contre la Real Sociedad. Donc le président met un peu la déception de côté. Le ressenti que j’ai est qu’ils ont anticipé le départ de Mbappé. Mais la déception, il ne l’a pas faite ressentir à Kylian. Il n’y a rien eu de 'chaud' durant leur discussion. C’est une discussion entre hommes, entre deux personnes qui se respectent beaucoup."

