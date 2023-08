PSG - Mercato : la réponse cinglante de Francfort à Kolo Muani

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Après que l'Eintracht Francfort ait refusé la troisième offre du Paris Saint-Germain pour le recruter, Randal Kolo Muani a annoncé publiquement son intention de rejoindre le PSG d'ici la fin du mercato estival.

"Je dois beaucoup à l'Eintracht Francfort. J'ai pris les supporters très à cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J'ai toujours tout donné pour le club jusqu'à la fin. Cependant, ce n'est pas un secret que le PSG a fait une offre record pour moi. Un transfert à Paris est maintenant une opportunité unique pour moi. J'aimerais venir à Paris et j'en ai également informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert devienne possible pour moi", a lâché l'ancien Canaris à Sky Sport Allemagne.

La sortie de Kolo Muani n'a pas plu à Francfort

Une sortie qui n'aurait pas plu au sixième de la dernière Bundesliga. En effet, d'après le média allemand Bild, les dirigeants francfortois seraient particulièrement agacés par les déclarations de RKM. La demande de l'international français aurait même eu l'effet inverse et aurait réduit les chances que son transfert au PSG se fasse d'ici vendredi. Le dossier serait donc en stand-by, comme révélé par Foot Mercato.

*** BILDplus Inhalt *** Wechsel-Zoff eskaliert - Jetzt will Kolo Muani Eintracht erpressen! https://t.co/NqckNFCsCT #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) August 29, 2023

