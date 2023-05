PSG - Mercato : le signal fort d'Arsenal pour Saliba

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Blessé au dos depuis la mi-mars, William Saliba a vu Arsenal s'effondrer complètement dans la course au titre. Et ce n'est certainement pas un hasard si les hommes de Mikel Arteta n'ont pris que 15 points sur 30 en son absence alors qu'ils en avaient engrangé 66 sur 81 avec lui. Comme à Marseille l'an dernier, l'ancien Stéphanois a mis tout le monde d'accord à Londres. Et c'est donc sans surprise que le PSG, qui cherche à rebâtir un effectif jeune avec des joueurs issus de la région parisienne, s'est intéressé à lui.

Seulement, Arsenal n'aurait aucune intention de vendre l'international français ! Ce mardi, les Gunners ont annoncé la prolongation de leur attaquant Bukayo Saka et ils auraient désormais l'intention, selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, de faire signer de nouveaux baux à William Saliba mais aussi Martin Ödegaard. Après avoir attendu trois ans pour s'imposer avec le club londonien (prêts successifs à Saint-Etienne, Nice et Marseille), le néo-Bleu souhaitera-t-il prolonger l'aventure en Angleterre, lui qui est sous contrat jusqu'en 2024, ou préfèrera-t-il se laisser tenter par Paris ?

La fiche de William Saliba

