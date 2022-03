PSG – Mercato : la réponse de Newcastle à la rumeur Neymar

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Sifflé lors du dernier match du PSG à domicile face à Bordeaux (3-0), Neymar Jr aurait été vexé de l'attitude du Parc des Princes. Il n'en fallait pas plus pour que des premières rumeurs d'un départ du Brésilien ne fuite et qu'en Angleterre on désigne Newcastle United, nouveau riche du football européen, comme une destination possible de l'ancien Barcelonais. Le tabloïd The Sun envisageait même la possibilité d'une offre de plus de 200 M€.

Neymar n'est pas du tout dans les plans des Magpies

La rumeur Neymar chez les Magpies a toutefois fait long feu. En effet, selon The Telegraph, il n'est nullement question pour Newcastle d'aller sur le dossier Neymar... et ce malgré l'arrivée du fonds souverain d'Arabie Saoudite à la direction du club.

D'après le média britannique, les dirigeants du club auraient même rigolé de cette rumeur, eux qui ne sont pas prêts à débourser plus de 60 M£ (72 M€) pour une tête d'affiche afin de mener à bien une politique de recrutement qui se veut « ambitieuse mais (surtout) pragmatique ». A ce tarif, aucune chance que le PSG ne cède sa diva brésilienne... Du côté de Newcastle, on cherche davantage des profils de prospects à développer comme Hugo Ekitike (Reims) ou Sven Botman (LOSC).

Neymar à Newcastle, c'est non ! La direction de Newcastle s'est amusée de voir sortir dans la presse le nom de Neymar Jr (PSG, 30 ans) pour renforcer les Magpies. Le Brésilien n'est absolument pas dans le projet du club mené par les fonds étatiques saoudiens.

Alexandre Corboz

Rédacteur