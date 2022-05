PSG – Mercato : Laporta pose ses conditions pour un retour de Messi et Neymar au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Y-a-t-il une solution évidente pour l'après-Pochettino ?

Estimant que Neymar restait un joueur « exceptionnel », Laporta le voit aujourd'hui comme un esclave du Qatar : « Il a un contrat avec le PSG, il lui reste quatre ou cinq ans. Ces joueurs qui ont signé dans des clubs comme le PSG ont failli signer leur esclavage. Pour de l'argent ».

Pour ce qui est de Lionel Messi, qui s'est engagé pour deux ans avec Paris à l'été 2021, la pique est moins directe : « Messi est parti comme il est parti. Nous aurions tous voulu qu'il finisse sa vie sportive ici et pour une raison quelconque, cela ne pouvait pas être le cas. Cela n'aurait pas pu être à cause du "fair-play" de la ligue espagnole et à cause de la proposition du PSG ».

« Un transfert pour Messi ou Neymar ? Ce serait irrationnel »

Toujours est-il que Joan Laporta ouvre la porte à un retour des deux hommes au Barça... à la condition d'être sans club : « Pour revenir un jour au FC Barcelone, Messi comme Neymar devront être libérés. Nous ne sommes pas en mesure de réaliser une opération d'achat de ce que peut coûter un transfert de ces joueurs. Mais même si nous avions l'argent, nous ne le ferions pas. Ce serait irrationnel ».

🗣 Laporta: "Para volver, Messi y Neymar tendrían que venir gratis"https://t.co/CXOy4F2dBz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 26, 2022

