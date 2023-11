PSG - Mercato : le Barça, Xavi, Mbappé, sa venue à Paris, Dembélé raconte tout

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Les mots pour le dire. Et sans aucune animosité, bien au contraire. Dans un long entretien au quotidien l'Equipe, l'attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, est revenu sur son arrivée l'été dernier au sein du club de la capitale, en provenance du FC Barcelone. L'occasion de rappeler que seul le club parisien pouvait véritablement lui faire changer d'air.

Paris m'a fait changer d'avis

"Le PSG et le président étaient intéressés depuis bien longtemps. Déjà, quand j'étais à Dortmund (2016-2017), on a commencé à avoir les premiers contacts. À ce moment-là, mon objectif était de jouer pour Barcelone. Il y a eu des contacts en 2019 aussi, puis cet été. Le président a encore montré qu'il voulait vraiment me faire signer(...)Au Barça, c'était mes deux meilleures années, avec un coach (Xavi) qui m'a fait confiance. Mais je voulais signer au PSG. C'est plus Paris qui m'a fait changer d'avis que simplement le fait de quitter Barcelone. C'était un peu écrit que je signe au PSG un jour. J'ai beaucoup d'amis, supporters du club, qui ont toujours essayé de me convaincre de venir. Kylian ? Il n'y a même pas eu d'appel. Il m'a demandé si j'allais venir, c'est tout. Il n'a pas essayé de me convaincre ou quoi que ce soit. On est venus au PSG parce qu'on aime le club, parce que c'est en France, aussi. Je suis d'Évreux, pas loin d'ici et c'est le club qu'on aime."

