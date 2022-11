PSG – Mercato : le Bayern Munich colle un stop à Cristiano Ronaldo

Libéré par Manchester United avant qu'il ne débute sa Coupe du Monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo (37 ans) n'est pas spécialement pressé de régler la question de son avenir. Focalisé sur le Mondial, le quintuple Ballon d'Or a même demandé à ce qu'on lui fiche la paix sur sa destination future.Cela n'empêche pourtant pas les rumeurs de circuler autour d'un possible départ en Arabie Saoudite.

Parmi les autres clubs régulièrement cités pour accueillir CR7, on retrouve aussi le Bayern Munich. Il est toutefois assez peu probable qu'on assiste à un rebond en Bavière du Portugais comme l'a confié le président du conseil exécutif Oliver Kahn à Sky Germany.

« Je peux exclure un transfert pour Ronaldo. Nous y avons réfléchi, nous aimons tous Ronaldo mais la stratégie est différente. Nous avons une idée claire, une philosophie de la façon dont notre équipe doit être constituée ».

Malgré la blessure de Sadio Mané, le Champion d'Allemagne n'a aucune intention de déséquilibrer sa politique salariale. Même si le potentiel bon plan s'appelle Cristiano Ronaldo et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG, prochain adversaire du Bayern en Ligue des Champions.

Bayern will not sign Cristiano Ronaldo, Oliver Kahn announces: “I can rule out a move for Ronaldo. We’ve considered it, we all love Ronaldo but strategy is different”, tells Sky @Plettigoal. 🚨🔴 #FCBayern



“We’ve a clear idea, philosophy of how our squad should be put together”. pic.twitter.com/HIoNnoCkIi