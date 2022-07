PSG - Mercato : le Bayern Munich n'ouvre pas la porte à Paris pour Lucas Hernandez

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Une information confirmée par le journaliste allemand de Bild, Christian Falk, qui affirme qu'il n’y aurait pas encore eu d’offre du PSG et que le Bayern Munich verrait l'international français (32 sélections) comme un élément invendable. Pour rappel, Lucas Hernandez a été recruté par le club bavarois en provenance de l'Atlético Madrid contre un chèque de 80 millions d'euros.

About the rumours of a interest of @PSG_inside in @LucasHernandez: TRUE✅ Bayern didn't get an offer yet. However, Hernandez is considered unsaleable @BILD_Sport