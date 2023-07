PSG – Mercato : le Bayern va officialiser le remplaçant de Lucas Hernandez

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Le Bayern Munich tarde à trouver un accord avec Tottenham pour enrôler Harry Kane, l'attaquant anglais, mais le club bavarois s'apprête à officialiser une autre arrivée. Lucas Hernandez transféré au PSG, le Bayern avait fait de Kim Min Jae (Naples) sa priorité.

Min Jae va signer

Et selon Nicolo Schira, le défenseur sud coréen sera un joueur munichois dès ce mardi. Il aurait signé pour 5 ans et un salaire de 7,5 M€ par an.

Podcast Men's Up Life