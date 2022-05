PSG - Mercato : le chouchou de Messi dans les pattes de Cristiano Ronaldo à Manchester United ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Tout proche de rejoindre le FC Barcelone à l'été 2020, Lautaro Martinez, auteur de 21 buts en 45 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, n'en finit plus d'enchaîner les saisons pleines avec l'Inter Milan.

Très proche de Lionel Messi, l'attaquant argentin pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo à Manchester United lors du prochain mercato estival. En effet, selon les informations du Daily Express, le club mancunien serait prêt à casser sa tirelire pour le recruter. Les Red Devils auraient même formulés une première offre aux Nerazzurri de 50 millions d'euros plus Anthony Martial en échange pour s'offrir Lautaro Martinez.

🇦🇷🔴 According to reports, Manchester United have offered a few of £42m & Anthony Martial in an attempt to sign Argentine and Inter Milan forward Lautaro Martinez. [Daily Express] pic.twitter.com/YbLJzdfJsj