PSG – Mercato : le clan Neymar jette un froid sur sa prolongation

A l'issue de la qualification du PSG face à Basaksehir (5-1), Nasser Al-Khelaïfi s'est montré optimiste au moment d'évoquer les prolongations au delà de juin 2022 de Kylian Mbappé et de Neymar. Si le Brésilien est aujourd'hui plus chaud à l'idée de rempiler que ne l'est le Français, du côté de l'entourage de l'ancien Barcelonais on se veut plus calme.

« A ce jour, il n'y a rien »

Dans les colonnes du Parisien, l'entourage de Neymar Jr a calmé le jeu sur le caractère imminent d'un nouveau contrat. « A ce jour, il n'y a rien », a confié le cercle proche du Brésilien au média francilien, qui attend qu'un premier rendez-vous physique entre toutes les parties n'ai lieu avant de se positionner plus concrètement.

Si Neymar Jr a effectivement fait savoir face aux micros qu'il ne se voyait pas quitter la Capitale française dans l'immédiat, la star du PSG attend bien évidemment d'avoir quelques garanties sportives de Leonardo concernant la compétitivité de Paris dans les années à venir et l'identité du remplaçant de Thomas Tuchel à l'été 2021. Il est aussi peu probable que le Brésilien ne signe un nouveau bail élargi (jusqu'en juin 2024 ?) avec un contrat au rabais par rapport à son salaire actuel (36,8 M€ par an).