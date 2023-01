PSG - Mercato : le clan Skriniar climatise Paris, un départ XXL s’est accéléré cette nuit !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

L'Inter Milan demande 20 millions d’euros, plus des bonus. Le PSG ne veut pas s’aligner et négocie tout en étant optimiste sur la signature de Skriniar avant mardi soir. Par ailleurs, Luis Campos poursuit aussi les négociations avec Nottingham Forest pour le départ de Keylor Navas.

Les Anglais ont formulé une offre de prêt à Paris sans option d’achat mais avec une prise en charge de 50% de son salaire. Selon L’Équipe, cette proposition pourrait convenir au PSG et sceller ainsi un dossier devenu encombrant.

Milan #Skriniar’s entourage denies his signing already completed with #PSG. There will be a meeting in February to close the deal: #Paris are ready to sign him as a free agent and have offered 9M/year + 2M as add-ons until 2027 with a bonuses of 15M at signing. #transfers #Inter https://t.co/0iuby7MHSW