PSG - Mercato : Leonardo s'apprête à perdre une nouvelle pépite

C'est une bien mauvaise habitude pour le Paris Saint-Germain ! Ces dernières saisons, le club de la capitale voit ses jeunes talents plier bagage avant même de signer leur premier contrat professionnel. Conscientes que la lourde concurrence présente dans l'effectif peut être un frein à leur ascension, les pépites parisiennes décident donc d''aller voir ailleurs afin de grapiller du temps de jeu. C'est notamment le cas de Maxen Kapo.

"Les négociations patinent entre le PSG et Maxen Kapo pour une prolongation. Le milieu de terrain défensif de 20 ans se rapproche d'un départ. Il pourrait débarquer rapidement du côté de la Suisse et plus précisément de Lausanne Sport", explique ainsi Foot Mercato.

