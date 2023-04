PSG - Mercato : le club s'active pour une prolongation autre que Messi ou Ramos

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG pensait avoir fait le plus dur l'été dernier en prolongeant Kylian Mbappé et en attirant le duo Galtier-Campos. Raté. Une énième grande machine se profile cet été. Lionel Messi ne devrait pas être prolongé, Sergio Ramos non plus, Neymar est poussé vers la sortie, Christophe Galtier devrait sauter... Enormément de gros dossiers vont occuper les prochaines semaines de la direction parisienne. Qui espère en boucler un d'ici peu... Des débuts difficiles mais le PSG croit en Bitshiabu L'Equipe annonce en effet que le PSG souhaiterait prolonger El Chadaille Bitshiabu (17 ans). Sous contrat jusqu'en 2024, le défenseur central a connu des premières titularisations très compliquées chez les pros, passant au travers à Monaco (1-3), à Munich (0-2) ou dimanche contre Lyon (0-1). Mais ses dirigeants croient en son gros potentiel et des discussions ont été entamées pour une prolongation. L'international U19 serait ouvert à une extension de son bail. Voilà au moins un dossier qui ne devrait pas provoquer des maux de crâne chez Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi... Le Paris Saint-Germain a entamé des discussions pour prolonger Bitshiabu https://t.co/Vt7HwiWYRM pic.twitter.com/2zm8ycR1qX — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 5, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur

