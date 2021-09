PSG – Mercato : le contrat de Messi doit faire face à une menace née à Lyon !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Supporter revendiqué du FC Barcelone et avocat médiatique notamment en charge de la défense des « gilets jaunes », Juan Branco a déposé une plainte à la Commission européenne dès le milieu du mois d'août pour tenter de faire invalider la signature de Lionel Messi au PSG. Un dossier qui n'est pas encore clos car malgré le peu de chance que sa requête aboutisse, l'avocat continue de la défendre.

Javier Tebas est aussi prêt à se greffer à la plainte

Dans son dernier numéro consacré à 100% à Lionel Messi, So Foot nous en dit plus sur le projet de Juan Branco. Un dossier qu'il n'a pas monté seul mais avec l'aide d'un socio anonyme du FC Barcelone, lequel est un membre français de la Penya … de Lyon. « C'est Juan Branco qui a lancé l'action, et un de nos membres est requérant », a d'ailleurs confirmé Nicolas Fayet, le président de la maison lyonnaise, qui s'est depuis joint à cette cause sans parvenir à s'y faire greffer les autres antennes françaises du Barça. Dans le magazine, Juan Branco assure également avoir tenté de joindre Joan Laporta (sans succès) mais avoir le soutien de Javier Tebas, l'emblématique et loquace président de la Liga espagnole : « J'ai discuté avec lui et il est très enthousiaste. Tebas cherche la voie pour se joindre à l'affaire ».

Du côté de la LFP, cette tentative de Juan Branco n'inquiète pas pour autant : « Les requêtes de Juan Branco sont frivoles et dénuées de tout fondement juridique ou financier », assène un membre de la DNCG. De son côté, l'homme de lois croit en son combat : « Qu'ils fassent attention à ne pas juger sans savoir. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on est en train de faire. C'est un trou de souris, mais c'est très sérieux ». Affaire à suivre.