PSG - Mercato : le coup de pression XXL de l'agent de Conte à Tottenham

Comptant parmi les pistes les plus sérieuses du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino cet été, Antonio Conte (Tottenham) semble assez fermé à l'idée d'un départ chez les Spurs. C'est en tout cas le message qu'il affiche en conférence de presse, s'attaquant aux rumeurs visant à déstabiliser son équipe dans le sprint final.

Mais un départ de Conte de Londres n'est clairement pas impossible – et surtout pas du côté du PSG - comme l'a fait savoir son agent Federico Pastorello au quotidien La Repubblica. Il suffit de lire entre les lignes le message de l'intéressé, qui ouvre la porte à 30%, pour comprendre que Tottenham devrait mettre quelques garanties sportives pour le conserver :

«Antonio est obsédé par la victoire. C'est ce qui a fait de lui l'un des techniciens les plus de l'actualité. Il a la capacité de changer la mentalité d'une équipe, mais il est évident qu'en Premier League, on ne peut pas gagner qu'avec ça. Parfois, Antonio apparaît comme un entraîneur difficile : mais, si j'étais un directeur sportif, je ne voudrais pas d'un entraîneur qui me fait bien vivre mais d'un entraîneur qui me fait gagner. Je l'ai trouvé très satisfait de son équipe, elle le suit : je crois qu'à 60-70% il va rester».