PSG – Mercato : le dégraissage du loft patine, Riolo détruit Al-Khelaïfi sur sa dernière lubbie

Si le PSG dispose d'un loft assez important en cette fin de mois de juillet, aucun dossier n'est proche d'arriver à son terme. Lâché par Naples dont il n'est pas une priorité, Abdou Diallo (27 ans) en est réduit à attendre qu'une piste au Qatar ne se décante selon RMC. La radio explique que ça coince également pour le départ de Renato Sanches (25 ans) à l'AS Rome. Si cela discute toujours, les Italiens penchent pour un prêt là où Paris réclame un transfert.

Diallo, Sanches, Navas, Verratti... ça coince dans le dégraissage

Au sujet de Keylor Navas (36 ans), un nouveau club est apparu récemment. Fanatik évoque notamment un intérêt de Fenerbahçe pour l'ancien portier costaricien du Real Madrid mais, là aussi, pas d'avancées concrètes. Quant à Marco Verratti (30 ans), qui lui n'est pas indésirable (même si Paris n'est pas contre un transfert!), le prix du transfert pourrait grimper du fait de la concurrence entre Al-Hilal et Al-Ahli en Arabie Saoudite. Selon L'Equipe, les deux clubs sont en négociations mais l'Italien, qui a déjà dit oui au premier nommé, est toujours à quai.

Daniel Riolo ironise sur le projet Ile-de-France

Forcément, alors que c'est le grand bazar cet été à Paris et que la mise à l'écart de Kylian Mbappé l'agace au plus haut point, Daniel Riolo s'est lâché sur Twitter envoyant un tacle à la glotte à Nasser Al-Khelaïfi en apprenant que le président parisien discutait directement avec Randal Kolo Muani en court-circuitant Luis Campos : « Ah... On apprend que le 31 juillet un nouveau projet voit le jour au PSG : projet Ile-de-France. Projet Ile-de-France l'été où on dégage le plus grand joueur d'Ile-de-France de l'histoire, c'est cocasse ! Enfin, c'est Nasser quoi... »

