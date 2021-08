PSG – Mercato : le départ de Messi coûtera une fortune au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Si le FC Barcelone a dû se résoudre à laisser filer Lionel Messi du fait de la limite de masse salariale imposée (70% des revenus) qu'il dépassait allègrement, le club catalan a vraiment laissé filer son génie argentin à contre-coeur... Et s'apprête désormais à vivre un petit tsunami institutionnel.

Sans Messi, tout un business plan à revoir...

Conscient de cette situation compliquée, Joan Laporta s'est octroyé un break de quelques jours du côté d'Ibiza afin de fuir la pression ambiante. Nommé président en mars dernier, l'ex-avocat assume aujourd'hui une situation structurelle intenable (1 300 milliards de dette, 500 M€ de pertes sur la saison dernière) et les critiques nées du départ de Messi. On lui reproche aussi d'avoir sacrifié la Pulga sur l'autel de ses renforts low cost du début de l'été (Agüero, Eric Garcia, Emerson, Depay) et les prévisions pour l'avenir du club sont alarmistes.

En effet, Efe a sollicité le cabinet de conseil Brand Finance pour connaître les effets du départ de Lionel Messi sur le club... Et sans surprise ils sont déjà désastreux avec une perte de revenus à hauteur de 137 M€. Entre la baisse des contrats commerciaux (réduits de 77 M€), des produits dérivés et des revenus de jour de match, le Barça va continuer de payer le départ de la Pulga. En plus des effets invisibles avec la perte d'attractivité mais également d'abonnés sur les réseaux sociaux...