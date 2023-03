PSG - Mercato : le dossier Skriniar crée déjà une énorme tension

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

En matière de football, il faut s'attendre à tout. Et notamment lorsque ça concerne le mercato. Certes, ce dernier n'a pas encore ouvert ses portes, mais du côté du PSG, c'est à se demander si on ne le croit pas. En effet, et comme le révèle le quotidien italien, la Gazzetta Dello Sport, un membre du staff médical du club parisien aurait récemment assisté à un examen médical de Milan Skriniar, qui évolue à l'Inter Milan !

On le sait, le défenseur est annoncé à Paris la saison prochaine. Mais Skriniar, qui s'est rendu lundi dernier au Centre européen de rééducation du sportif de Capbreton, a eu le loisir d'être suivi par un membre du PSG. ce qui, vous l'imaginez bien, n'a pas du tout plu aux dirigeants de L'Inter. Pour rappel, Milan Skriniar est blessé depuis le 18 février en raison de ces problèmes de dos.

