PSG - Mercato : un courtisan jette l'éponge pour Verratti, un autre revoit son offre à la hausse !

Les nouvelles sont plutôt bonnes pour le PSG dans en matière de rentrées d'argent. La vente de Neymar à Al-Hilal pour 90 M€ est totalement inespérée pour un joueur de cet âge (31 ans) et dont la décote est brulale depuis son arrivée dans la capitale moyennant 222 M€. En outre, Paris va économiser son énorme salaire. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle qui se dessine à l'horizon. En effet, selon Ekrem Konur, les Saoudiens ont également décidé de se montrer très généreux pour s'attacher les services de Marco Verratti.

Le journaliste turc spécialisé dans les transferts annonce une offre de 50 M€ pour le milieu de terrain italien. Ce qui se rapproche des exigences de Nasser al-Khelaïfi. Verratti aurait préféré rester en Europe pour continuer à évoluer au plus haut niveau et rester ainsi dans le champ de vision du nouveau sélectionneur italien. Mais son principal courtisan sur le Vieux Continent, Chelsea, a décidé de passer son tour. Al-Hilal a désormais un boulevard devant lui pour recruter celui qui a été l'un des premiers joueurs recrutés par QSI à Paris.

La fiche de Marco Verratti

🚨Al-Hilal will make a new offer of 50 million euros to PSG for Marco Verratti.

🔵 #PSG 🔵#AlHilal



❌ Chelsea have decided not to sign the Italian. 🇮🇹 https://t.co/gVClS6ku5X pic.twitter.com/fkIB0J5S93