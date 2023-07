PSG, Real Madrid - Mercato : le Barça débarque pour Mbappé, Paris prêt à accepter une offre record !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le feuilleton Mbappé a pris un nouveau tournant ce lundi. Ces derniers jours, avant même l'annonce de la mise à l'écart de l'attaquant ce vendredi, L’Équipe nous informe que les dirigeants du PSG ont reçu une offre de 300 millions d'euros de la part d’Al-Hilal et seraient d’ores et déjà prêts à l’accepter. Problème : un rendez-vous téléphonique serait prévu entre le PSG et le FC Barcelone pour discuter de l'intérêt blaugrana pour l'attaquant de 24 ans. Le Barça aimerait pouvoir inclure plusieurs joueurs dans la balance pour financer une telle opération.

Le Real Madrid reste favori pour signer Mbappé

Chelsea, Manchester United, l'Inter Milan et Tottenham seraient par ailleurs les autres clubs qui ont montré ces dernières semaines un intérêt pour Mbappé, au-delà bien sûr de l'intérêt connu du Real Madrid qui reste l'immense favori dans cette course au buteur tricolore. Pour l’heure, le Bondynois n’aurait accepté aucune offre et serait prêt à rester une saison sans prolonger au PSG, au grand dam de ses actuels dirigeants.

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦



Understand it’s worth €300m — record fee.



No talks on player side.



⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023

