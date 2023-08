PSG - Mercato : le FC Barcelone entrouvre la porte à Neymar, Dembélé la lui claque au nez !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Dans L'Equipe, Le Parisien ou sur le plateau d'El Chiringuito, partout, il est question de l'avenir de Neymar. Qui a réussi l'exploit de mettre en sourdine le dossier Mbappé. L'Equipe maintient que l'attaquant brésilien a demandé à quitter le PSG cet été. Le Parisien ne veut pas dans ce sens mais explique que le club comme le joueur sont d'accord pour passer à autre chose, même si Luis Enrique aimerait le conserver. Mais tous s'accordent à dire qu'un transfert sera très compliqué car très peu de clubs peuvent payer à la fois son indemnité et son salaire.

Les relations entre Paris et le Barça sont exécrables

L'Equipe annonce que Neymar ne privilégie pas l'Arabie Saoudite, où un salaire de 80 M€ pourrait lui être proposé. Ce qu'il veut, c'est le FC Barcelone. Où les discours ont changé puisque Xavi, par exemple, assurait en début de marché que son ancien coéquipier, qu'un agent avait proposé, ne faisait pas partie des plans. Hier, en marge du trophée Gamper, l'entraîneur catalan avait adouci sa position : "Neymar ? Je ne peux rien avancer. L'année dernière, j'ai déjà mentionné le nom d'un joueur d'une autre équipe et ils se sont fâchés. D'ici jusqu'à la fin du marché, on verra".

Le Barça aimerait se le faire prêter avec option d'achat obligatoire en 2024. Le Brésilien accepterait de baisser son salaire. Le souci, c'est que les négociations sont rendues très compliquées par les relations exécrables qu'entretiennent le PSG et le géant catalan. Des relations qui se sont un peu plus envenimées avec le dossier Dembélé, le FCB faisant tout pour ralentir l'arrivée de l'ailier dans la capitale française. Selon L'Equipe, Chelsea pourrait constituer une porte de sortie plus facilement ouvrable pour Neymar...

