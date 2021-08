PSG - Mercato : le FC Barcelone, Neymar, Mbappé, la Ligue des Champions... les premiers mots de Messi

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Au lendemain de sa signature officielle au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a été présenté ce mercredi devant la presse au Parc des Princes. La star argentine a répondu aux questions des journalistes en compagnie du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Sa joie de rejoindre le PSG

"Je suis très heureux. Tout le monde sait comment je suis parti de Barcelone. Mais à peine arrivé, je me sens très heureux. J'ai hâte de commencer à m'entrainer parce que j'ai trop envie de retrouver mes coéquipiers et démarrer cette nouvelle étape. Je remercie les dirigeants du PSG. Tout a été très fluide. Je remercie l'accueil qui m'ait réservé. Je suis très heureux, avec la même envie de gagner. Je vois le groupe. On est prêts à lutter pour tout gagner. C'est pour ça que je signe ici. Je remercie les Parisiens, ça a été la folie mon arrivée. Ça a été la cerise sur le gâteau."

La possibilité de jouer avec Neymar et Mbappé

"Pouvoir jouer avec cette équipe qui a de très grands joueurs partout, c'est incroyable. J'ai très envie de commencer, c'est incroyable."

Son premier match

"Je ne sais pas. Je reviens de vacances. J'ai arrêté pendant plus d'un mois. Je ne sais pas. Il faudra sans doute que je fasse une préparation avant de commencer à jouer. J'espère que ce sera le plus tôt possible."

Les supporters

"J'étais à Barcelone et les gens étaient déjà dehors comme si j'étais dans l'avion ! Je veux remercier les fans, on va pouvoir se voir, avoir du contact, pas qu'au stade mais aussi dans la ville. J'espère que ça va être une année extraordinaire pour nous."

La Ligue des Champions

"Avec une super équipe, le PSG n'a pas pu gagner, même s'il a été proche. Il faut avoir un groupe fort et uni, le vestiaire est bon de ce qu'on voit d'en dehors, et il faut une part de chance aussi."

Le FC Barcelone

"Avant de partir, je l'ai dis aux fans de Barcelone, je serai toujours reconnaissant de l'amour qu'ils m'ont porté. Ils savaient que j'allais signer dans une équipe forte. Parce que je suis un gagneur. Paris partage ces objectifs. Je ne sais pas si on va se rencontrer avec le Barça. D'un côté, ce serait beau mais d'un autre, cela ferait bizarre de rejouer chez moi avec un autre maillot."

La Ligue 1

"J'ai des amis qui jouent ici, je voyais leurs matchs. C'est un championnat qui a beaucoup progressé, avec l'aide du PSG. Les autres équipes progressent aussi pour pouvoir battre Paris. Je connais ce championnat. Ce sera une expérience nouvelle. Je suis très heureux de pouvoir découvrir tout ça."

Sa relation avec Pochettino

"Ça fait longtemps que je connais le coach. Le fait qu'on soit Argentins facilite les choses. On a parlé et tout s'est déroulé parfaitement dès le début. Le staff et l'effectif ont été importants dans ma décision."

