PSG - Mercato : le feuilleton avec Wanda Nara fatal à Mauro Icardi ?

Le dossier Mauro Icardi semble rebondir en permanence depuis qu’ont fleuri les premières difficultés avec sa compagne Wanda Nara. Si le flou persiste autour de leur relation tumultueuse, l’avenir de l’attaquant du PSG pourrait en payer les pots cassés au niveau de son avenir sportif.

Selon Foot Mercato, le buteur de 28 ans aurait des envies de départ en raison de son faible de jeu (5 titularisations) dans les rangs du PSG, où les stars Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sont mises en avant.

« Son envie est claire : retrouver un club plus calme, où il serait un élément majeur, et où il pourrait s'occuper de sa famille, avancent nos confrères. Si une opportunité se présente en janvier, il l'étudiera. Evidemment, les regards vont se tourner du côté de l'Italie. » S’il se manifeste, le club intéressé devra être capable de payer une somme conséquente au PSG (il est évalué à 35 M€ par Transfermarkt aujourd'hui). L’été dernier, la Juventus Turin semblait la plus pressante.

🚨Info : Depuis quelques semaines, Mauro Icardi 🇦🇷 se pose des questions sur son avenir au #PSG.



- En privé, l'Argentin a ouvert la porte à un départ.https://t.co/gAwtowYtlB — Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 13, 2021