PSG - Mercato : le jackpot arrive au Real Madrid, Pérez fonce sur Mbappé !

Qui aurait pu croire que Raphaël Varane pourrait un jour être au centre d’un des plus gros transferts du PSG ? C’est pourtant ce vers quoi on se dirige au mercato. Dans son édition du jour, L’Équipe explique que le Real Madrid compte se servir de l’argent récolté sur le transfert de son défenseur central à Manchester United pour se renflouer avant de lancer l’offensive pour Kylian Mbappé.

« Florentino Pérez reste très gourmand et souhaite autour de 60 M€ alors que les Red Devils proposeraient 45 M€ pour négocier un bail qui court jusqu’en juin 2022, peut-on lire dans le quotidien sportif. Le Real Madrid devrait rentrer une belle somme d’argent et alléger sa masse salariale. Le club le plus titré en C1 se renfloue pour mieux passer à l’attaque dans les derniers jours d’août sur le dossier de Kylian Mbappé… »

De retour à l’entraînement jeudi au PSG, Mbappé fait pour l’instant comme si de rien n’était et n’a pas encore clarifié son avenir. Tout juste sait-on qu’il ne devrait pas débuter le match amical contre le Séville FC mardi à Faro (20h). En revanche, le voir sur la pelouse dimanche face au LOSC lors du Trophée des Champions n’aurait rien d’illogique.

Official bid from Man Utd for Raphaël Varane to be submitted in the next few days - Utd board ‘confident’, deal getting closer. 🔴 #MUFC



Varane has an almost ready agreement on personal terms - he’s NOT extending with Real, he wants a new challenge. No other clubs in the race.