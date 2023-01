PSG - Mercato : le no way de Ten Hag pour Rashford

L'été dernier, le PSG avait lorgné sur Marcus Rashford, l'attaquant anglais de Manchester United. Le joueur avait été retenu par les Red Devils. Selon Fabrizio Romano, c'est Erik ten Hag qui avait mis son veto cet été.

« No way », avait-il dit au sujet d'un éventuel départ de Rashford... qui compile13 buts et 6 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Visionnaire, le Batave !

Manchester United consider Marcus Rashford & Diogo Dalot new contracts among top priorities to be done as soon as possible. Contacts are already taking place 🔴 #MUFC



Ten Hag wants both to be part of long project. He was very clear when PSG moved for Marcus last August: no way. pic.twitter.com/IQqtgbYlNW