PSG - Mercato : le nom du courtisan anglais d'Ekitiké dévoilé, c'est un bourreau de Paris !

Totalement blacklisté au PSG depuis la fin du mercato après son refus de partir, Hugo Ekitiké doit quitter le capitale en janvier s'il veut avoir un espoir de participer aux Jeux Olympiques l'été prochain. On sait que le LOSC a fait acte de candidature pour l'accueillir cet hiver, de même qu'un club anglais dont le nom n'avait pas filtré jusque-là. Mais le journaliste turc spécialisé dans les transferts vient de le dévoiler... et pas sûr que ça plaise à la direction parisienne !

En effet, le club en question est Newcastle ! En janvier, les Magpies aimeraient recruter l'ancien Rémois mais aussi le milieu anglais Kalvin Philips, qui ne joue pas à Manchester City. C'est doublement provocateur vers le PSG car Newcastle est désormais sous pavillon saoudien, qui a longtemps été en conflit avec le Qatar, même si les relations se sont un peu réchauffées. Mais surtout, le NUFC a cartonné l'équipe de Luis Enrique en septembre (4-1) en Champions League et pourrait la placer au bord de l'élimination si elle fait un résultat au Parc des Princes mardi soir...

🔥Newcastle United are planning to move forward to sign 27-year-old English midfielder Kalvin Phillips and 21-year-old French striker Hugo Ekitike in January.

⚫ #NUFC 🔵 #MCFC 🔵 #PSG https://t.co/1gjU2RfreO pic.twitter.com/Og6V3UI0EV