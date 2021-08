PSG – Mercato : le plan dégraissage patine, une aubaine pour le Real Madrid et Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Si le PSG a beaucoup fait parler de lui sur ce Mercato avec ses jolis coups sur les joueurs libres, cela ne masque pas un autre souci du club de la Capitale. En effet, devant la DNCG, le club francilien s'est engagé à vendre pour 180 M€ de joueurs et, pour l'instant, seuls 7 M€ sont rentrés dans les caisses avec Mitchel Bakker, parti à Leverkusen. Une situation qui s'explique par l'état du marché et la difficulté pour Leonardo de trouver des portes de sortie.

« A part Messi et les cinq gros (Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti, Di Maria), tous les joueurs sont potentiellement vendables », affirme une source proche de la direction à L'Equipe. Sauf que, pour l'instant, l'unique offre qui est tombée est une maigre proposition du Bayer Leverkusen pour Thilo Kehrer, très loin des exigences du club (20 M€) pour l'international allemand.

A part Kehrer, personne n'a d'offres

Approché par l'OL, Layvin Kurzawa n'est pas dans l'option d'un départ. Plus grosse valeur marchande des partants potentiels, Mauro Icardi attend les offres. Tout comme Pablo Sarabia, lequel n'a pas l'intention de jouer une saison entière dans un rôle mineur de la rotation. Idrissa Gueye traine des pieds à l'idée de partir. Tout comme Abdou Diallo. Ecarté avec l'arrivée de Donnarumma, Sergio Rico attend les propositions. Même chose pour Rafinha.

Quant aux jeunes, les situation d'Arnaud Kalimuendo et Junior Dina Ebimbe sont flous, le club étant quand même désireux de leur faire confiance. En revanche, la donne est arrêtée pour Bandiougou Fadiga, invité à partir, ou Teddy Alloh et Nathan Bitumazala, que le club envisage de prêter en Ligue 2. Récupérer 173 M€ pourrait bien virer au casse-tête pour Leonardo... A moins qu'un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid ne bouleverse tout ça ? Du côté de l'émission espagnol El Chiringuito, on a encore vivement débattu du dossier la nuit dernière, avec la certitude pour beaucoup de consultants que le natif de Bondy sera madrilène à la fin de l'été malgré les signaux contraires envoyés par le PSG.